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За год ЕВРАЗ ЗСМК сократил сбросы загрязняющих веществ в водоемы на 900 тыс. кубометров
30 октябрь 2019 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В 2019 году ЕВРАЗ ЗСМК сократил сбросы в реку Конобениху на 900 тыс. кубометров по сравнению с прошлым годом. Это стало возможно благодаря действию водоохранной программы, запланированной на 2017-2022 годы.
Управление по связям с общественностью предприятия сообщает, что одно из мероприятий в рамках программы — снижение потребления свежей речной воды на насосно-фильтровальной станции рельсобалочного цеха. Раньше теплую отработанную техническую воду с прокатного стана замещали холодной речной водой. Теперь в этом нет необходимости. После оценки эффективности охладителей и необходимых затрат было решено построить вентиляторную градирню открытого типа. Она позволила сократить забор речной воды и прекратить сброс с РБЦ.
«Современная градирня производства итальянской компании Decsarus оборудована системами управления с частотными преобразователями, что позволяет, в зависимости от температуры, автоматически регулировать скорость вентиляторов и глубину охлаждения оборотной воды. Процесс полностью автоматизирован. Присутствие человека необходимо только при запуске оборудования. На градирне установлены приборы учета, которые позволяют отслеживать потребление воды в системе. Для большей визуализации информация о работе системы дублируется на пульт оператора клети прокатного стана рельсобалочного цеха», — отмечается в сообщении.
Для повышения экологической безопасности на ЕВРАЗ ЗСМК выполняется долгосрочная природоохранная программа «Вода», рассчитанная на 2018-2022 годы. Она предусматривает снижение общего сброса предприятия в водоемы до 2022 года на 12 млн куб. метров и снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы на 3 тыс. т.
Управление по связям с общественностью предприятия сообщает, что одно из мероприятий в рамках программы — снижение потребления свежей речной воды на насосно-фильтровальной станции рельсобалочного цеха. Раньше теплую отработанную техническую воду с прокатного стана замещали холодной речной водой. Теперь в этом нет необходимости. После оценки эффективности охладителей и необходимых затрат было решено построить вентиляторную градирню открытого типа. Она позволила сократить забор речной воды и прекратить сброс с РБЦ.
«Современная градирня производства итальянской компании Decsarus оборудована системами управления с частотными преобразователями, что позволяет, в зависимости от температуры, автоматически регулировать скорость вентиляторов и глубину охлаждения оборотной воды. Процесс полностью автоматизирован. Присутствие человека необходимо только при запуске оборудования. На градирне установлены приборы учета, которые позволяют отслеживать потребление воды в системе. Для большей визуализации информация о работе системы дублируется на пульт оператора клети прокатного стана рельсобалочного цеха», — отмечается в сообщении.
Для повышения экологической безопасности на ЕВРАЗ ЗСМК выполняется долгосрочная природоохранная программа «Вода», рассчитанная на 2018-2022 годы. Она предусматривает снижение общего сброса предприятия в водоемы до 2022 года на 12 млн куб. метров и снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы на 3 тыс. т.
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