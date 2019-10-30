Проект освоения Академического района Екатеринбурга номинирован на премию Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Екатеринбурге эксперты профильной комиссии премии Татищева и де Геннина отметили «Проект комплексного освоения территории «Академический». Он станет соискателем в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» в 2019 году, сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.Проект, претендующий на премию и памятную медаль, представлен Уральским банком ПАО «Сбербанк России» и АО «РСГ-Академическое».На комиссии было отмечено, что модель комплексного освоения территории Академического уникальна по своим масштабам не только в России, но и в Европе. В рамках реализации проекта разработаны и внедрены в градостроительную практику стандарты и механизм реализации комплексного освоения территории, в том числе в формате государственно-частного партнерства; комплексная многоуровневая система энергоэффективности объектов жилой и коммерческой недвижимости.Разработанные авторами стандарты и технологии легли в основу методического руководства по развитию жилых районов, освоению новых и являются базовыми при реализации проектов комплексного освоения территории в Российской Федерации.К 2026 году проект предполагает возведение в общей сложности 9 млн кв. м жилой площади и свыше 4 млн кв. м коммерческой и промышленной застройки, а проживать в самом современном и перспективном районе Екатеринбурга будет 325 тыс. человек.