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Несырьевой неэнергетический экспорт товаров из России упал на 4,7%
30 октябрь 2019 (10:07)
УрБК, Москва, 30.10.2019. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) товаров из России упал на 4,7% за I полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 67,1 млрд долл. США. Показатель сократился впервые с 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития.
Сильнее всего снизился экспорт пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Наибольший рост показали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы, следует из документа.
Как отметили в Минпромторге, отрицательная динамика наблюдается в силу объективных причин: снижения цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки. Кроме того, большое влияние оказало и сокращение урожая зерна относительно рекордных показателей 2018 года, которые создали эффект высокой базы, добавили в Минэкономразвития.
В 2019 году ННЭ снизился в том числе из-за завершения крупного строительства, заявили в Российском экспортном центре (РЭЦ). В частности, Россия прекратила производство труб для «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Экспорт нефтехимической продукции показал негативную динамику из-за модернизации и ввода в эксплуатацию новых нефтехимических заводов. Тем не менее физический объем ННЭ вырос на 1,2% за 8 месяцев 2019 года.
Сырьевой экспорт также снизился, хотя и не так значительно — на 1,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года, составив 99,9 млрд долл. США.
Сильнее всего снизился экспорт пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Наибольший рост показали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы, следует из документа.
Как отметили в Минпромторге, отрицательная динамика наблюдается в силу объективных причин: снижения цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки. Кроме того, большое влияние оказало и сокращение урожая зерна относительно рекордных показателей 2018 года, которые создали эффект высокой базы, добавили в Минэкономразвития.
В 2019 году ННЭ снизился в том числе из-за завершения крупного строительства, заявили в Российском экспортном центре (РЭЦ). В частности, Россия прекратила производство труб для «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Экспорт нефтехимической продукции показал негативную динамику из-за модернизации и ввода в эксплуатацию новых нефтехимических заводов. Тем не менее физический объем ННЭ вырос на 1,2% за 8 месяцев 2019 года.
Сырьевой экспорт также снизился, хотя и не так значительно — на 1,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года, составив 99,9 млрд долл. США.
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