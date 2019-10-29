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У жительницы Челябинска арестовали автомобиль из-за долга в 1,4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 29.10.2019. Судебные приставы Советского районного отдела города Челябинска арестовали и изъяли залоговый автомобиль KIA Ceed, принадлежащий должнице с тремя неоплаченными кредитами на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.



Исполнительные действия были произведены по поручению судебного пристава Копейского отдела. Одно из производств содержало прямое требование об обращении взыскания на залоговый автомобиль, комментируют в пресс-службе.



Ответы ведомств на запросы судебных приставов говорили, что у женщины нет официальных источников дохода, имущества, кроме залогового автомобиля, также нет. По арестованной машине были отрицательные ответы, поскольку, как выяснилось позже, зарегистрирована она была еще на девичью фамилию автовладелицы. На вызовы судебного пристава она не реагировала, однако иномарку и ее собственницу нашли с помощью соцсети, где она продвигала свой бизнес — ногтевой сервис. Работает девушка без официального трудоустройства в салоне в центре Челябинска, на территории Советского района.



Сотрудница банка записалась к ней на процедуру, но пришла туда не одна, а в сопровождении судебного пристава. Автомобиль был арестован, изъят и отправлен на ответственное хранение фирмы-реализатора. Судя по регулярно поступающим на исполнение постановлениям ГИБДД, женщина недисциплинированна не только в финансовых обязательствах: в ее отношении было возбуждено порядка полутора десятков исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 9,7 тыс. руб.



По закону у должницы десять суток для погашения долга, по окончании срока судебными приставами будет инициирована процедура оценки и передача на реализацию автомобиля.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:05</span><br /><strong>У жительницы Челябинска арестовали автомобиль из-за долга в 1,4 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 29.10.2019. Судебные приставы Советского районного отдела города Челябинска арестовали и изъяли залоговый автомобиль KIA Ceed, принадлежащий должнице с тремя неоплаченными кредитами на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090966-sudebnye-pristavy-chelyabinska-arestovali-avtomobil-u-mestnoy-zhitelnicy-iz-za-dolga-v-14-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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