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В Свердловской области возбуждено уголовное дело о загрязнении НПО «Спецпромхим» почвы нефтепродуктами

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Прокуратура провела проверку по факту об обнаружении в поселке городского типа Нейво-Рудянка емкостей с химической жидкостью. Обследован земельный участок, используемый ООО НПО «Спецпромхим».



В ходе проверки обнаружены емкости с жидкими веществами, необходимыми для производства химической продукции (нефтепродуктов). Установлено, что объекты, эксплуатируемые ООО НПО «Спецпромхим», не поставлены на учет как оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.



Работники организации в ходе хозяйственной деятельности допустили сброс на почву загрязняющих веществ с нарушением установленных правил, повлекший загрязнение окружающей среды. Размер ущерба, причиненного земельному участку в результате загрязнения, составил свыше 265 тыс. руб.



Кроме того, в ООО НПО «Спецпромхим» отсутствует производственный экологический контроль, не произведена инвентаризация источников выбросов, не ведется учет образовавшихся отходов, не определен класс опасности образующихся отходов, не разработаны и не утверждены паспорта на отходы 1-4 класса опасности, отсутствуют договоры на транспортировку и размещение отходов производства и потребления.



Также на территории предприятия выявлены места несанкционированного размещения промышленных отходов.

В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор генеральному директору ООО «Спецпромхимия» внес представление, а в отношении юридического лица возбудил административные дела по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства», статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». По результатам рассмотрения административных дел организация оштрафована на общую сумму 120 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура в Октябрьский районный суд Екатеринбурга направила исковое заявление о взыскании с указанного общества компенсации вреда, причиненного окружающей среде, на сумму свыше 265 тыс. руб., о возложении обязанности устранить нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства.



Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли».

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