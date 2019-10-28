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Челябинская область заняла 56 место в рейтинге регионов РФ с самой низкой безработицей
28 октябрь 2019 (13:05)
УрБК, Челябинск, 28.10.2019. В Челябинской области количество безработных в июне-августе 2019 года сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании РИА «Новости» на основе данных Росстата.
Регион занимает 56 место в общероссийском рейтинге. Количество безработных на Южном Урале составляет 5,1%. Среднее время поиска работы в области — 6,2 месяца.
Отметим, самый низкий уровень безработицы по итогам июня-августа зафиксирован в Москве (1,3%), а самый высокий — в Ингушетии (26,2%), в целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.
Регион занимает 56 место в общероссийском рейтинге. Количество безработных на Южном Урале составляет 5,1%. Среднее время поиска работы в области — 6,2 месяца.
Отметим, самый низкий уровень безработицы по итогам июня-августа зафиксирован в Москве (1,3%), а самый высокий — в Ингушетии (26,2%), в целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.
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