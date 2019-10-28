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Более 37 тыс. человек остались без газоснабжения в Североуральске
28 октябрь 2019 (09:16)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Более 37 тыс. человек остались без газоснабжения в Североуральске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«27 октября в 18.27 по местному времени поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм. Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС России. В ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
В результате происшествия без газоснабжения остается Североуральск, поселки Черемухово, Калья и 3-й Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).
Ориентировочный срок восстановления газоснабжения 28 октября в 12.00 по местному времени.
«27 октября в 18.27 по местному времени поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм. Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС России. В ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
В результате происшествия без газоснабжения остается Североуральск, поселки Черемухово, Калья и 3-й Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).
Ориентировочный срок восстановления газоснабжения 28 октября в 12.00 по местному времени.
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