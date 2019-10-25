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Сотрудники Группы ЧТПЗ примут участие в соревнованиях WorldSkills Hi-Tech
25 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ, студенты программы «Будущее Белой металлургии» и школьники, обучающиеся в кружках технического творчества Образовательного центра, примут участие в VI национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам Worldskills Hi-Tech.
Как сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ», команда предприятия, в составе которой 23 участника и 19 экспертов, выступит в 13 компетенциях как в основном блоке сквозных рабочих профессий промышленности, так и в блоке Future Skills. Впервые сотрудники примут участие в компетенциях «Рекрутер» и «Охрана труда». В блоке Juniors будут состязаться пять школьников из подшефных Группе ЧТПЗ образовательных учреждений.
Одновременно с общими соревнованиями пройдет и финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+». В нем Группу ЧТПЗ будет представлять преподаватель программы «Будущее Белой металлургии» Булат Ибраев.
«Чемпионат Worldskills Hi-Tech — это площадка, где демонстрируются лучшие практики подготовки кадров для промышленности. Сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ, студенты и школьники прошли сложный отборочный этап, качественную подготовку на учебно-производственных площадках и, уверен, достойно представят компанию на соревнованиях», — отметил директор по персоналу Группы ЧТПЗ Александр Лужбин.
Сотрудники Группы ЧТПЗ примут участие и в деловой программе Worldskills Hi-Tech. 30 октября начальник отдела по методологии и стандартизации дуального образования Группы ЧТПЗ Анна Полякова поделится опытом подготовки востребованных высококвалифицированных кадров на предприятии в ходе круглого стола «Инвестиции в человеческий капитал», 31 октября руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов расскажет об использовании методик WorldSkills в практике кадровой работы на семинаре по проведению демонстрационного экзамена для Группы ЧТПЗ.
Группа ЧТПЗ примет участие в WorldSkills Hi-Tech в шестой раз. Всего за все время сотрудники и студенты предприятия завоевали 137 медалей.
Соревнования состоятся в «Екатеринбург-Экспо» с 28 октября по 1 ноября. Всего в чемпионате примут участие представители 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности. Соревнования пройдут по 48 компетенциям, а оценивать работу 789 конкурсантов будут более 450 российских и международных экспертов.
Как сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ», команда предприятия, в составе которой 23 участника и 19 экспертов, выступит в 13 компетенциях как в основном блоке сквозных рабочих профессий промышленности, так и в блоке Future Skills. Впервые сотрудники примут участие в компетенциях «Рекрутер» и «Охрана труда». В блоке Juniors будут состязаться пять школьников из подшефных Группе ЧТПЗ образовательных учреждений.
Одновременно с общими соревнованиями пройдет и финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+». В нем Группу ЧТПЗ будет представлять преподаватель программы «Будущее Белой металлургии» Булат Ибраев.
«Чемпионат Worldskills Hi-Tech — это площадка, где демонстрируются лучшие практики подготовки кадров для промышленности. Сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ, студенты и школьники прошли сложный отборочный этап, качественную подготовку на учебно-производственных площадках и, уверен, достойно представят компанию на соревнованиях», — отметил директор по персоналу Группы ЧТПЗ Александр Лужбин.
Сотрудники Группы ЧТПЗ примут участие и в деловой программе Worldskills Hi-Tech. 30 октября начальник отдела по методологии и стандартизации дуального образования Группы ЧТПЗ Анна Полякова поделится опытом подготовки востребованных высококвалифицированных кадров на предприятии в ходе круглого стола «Инвестиции в человеческий капитал», 31 октября руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов расскажет об использовании методик WorldSkills в практике кадровой работы на семинаре по проведению демонстрационного экзамена для Группы ЧТПЗ.
Группа ЧТПЗ примет участие в WorldSkills Hi-Tech в шестой раз. Всего за все время сотрудники и студенты предприятия завоевали 137 медалей.
Соревнования состоятся в «Екатеринбург-Экспо» с 28 октября по 1 ноября. Всего в чемпионате примут участие представители 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности. Соревнования пройдут по 48 компетенциям, а оценивать работу 789 конкурсантов будут более 450 российских и международных экспертов.
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