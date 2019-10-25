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В России годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4%

УрБК, Москва, 25.10.2019. В России замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%.



«В сентябре-октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее. При этом проинфляционные риски со стороны внешних условий не реализовались. В части разовых факторов в условиях высокого урожая и расширения предложения на отдельных продовольственных рынках темпы роста цен на продовольствие с учетом сезонности оставались низкими», — говорится в сообщении.



Также регулятор отмечает, что произошедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Вместе с тем все более выраженным становится воздействие на инфляцию сдержанного спроса. Определенный вклад в динамику внутреннего спроса вносит сохраняющееся отставание в финансировании бюджетных расходов, включая расходы на национальные проекты, от ранее заявленных планов.



«В сентябре-октябре инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий несколько снизились. Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем», — сообщает регулятор.



Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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