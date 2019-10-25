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Александр Высокинский представил девелоперам проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу с ведущими девелоперами города. В совещании принял участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и топ-менеджмент компаний-застройщиков.



Александр Высокинский отметил, что проект генплана до 2035 года, помимо общественного обсуждения, должен пройти экспертный анализ, юридическую проверку и учесть замечания представителей строительной отрасли и предложения жителей.



«Мы предлагаем сейчас для обсуждения не готовый проект, а новую логику разработки генплана. Мы в корне меняем методологию и выносим на общественные обсуждения градостроительную политику в целом. Каждый должен понимать такую логику — и жители нашего мегаполиса, и застройщики», — цитирует главу пресс-служба горадминистрации.



Среди особенностей нового документа Александр Высокинский отметил реновацию городских территорий. Этот способ, по его словам, дешевле строительства новых микрорайонов. В свою очередь, зонирование по 57 микрорайонам позволит сэкономить при получении разрешений на строительство.



По словам директора МБУ «Мастерская генерального плана» (ее подразделение готовило проект Генплана) Руслана Габдрахманова, в предыдущих разработках плана стратегического развития не были учтены схемы рекреационных и общественных пространств.



Депутат гордумы, управляющий по недвижимости «Группы ЛСР» Владимир Крицкий предложил учесть мнение всех застройщиков при обсуждении проекта генплана.



Заместитель генерального директора Forum Group Сергей Мямин полагает, что нужно сделать генплан «планом возможностей для застройщиков» и постараться не превратить его в «генплан запретов».



Руководитель «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников поддержал предложение Александра Высокинского о продолжении совместной работы в открытом для всех застройщиков режиме.



По словам Александра Высокинского, заложенные в проекте генерального плана принципы должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне.

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