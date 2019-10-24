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Почти половина детской одежды в Свердловской области реализуется с нарушением законодательства
24 октябрь 2019 (16:09)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Почти половина детской одежды на Среднем Урале реализуется с нарушением законодательства. К такому выводу по итогам проверок пришли специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
За 9 месяцев этого года региональное Управление Роспотребнадзора провело 37 проверок в отношении предприятий, реализующих детскую одежду. В том числе школьную форму — джемпера, костюмы, брюки, блузки, юбки, платья. По результатам 28 проверок (76% от общего числа, — прим. ред.) выявлены нарушения.
Обследовано 910 единиц продукции, из которых 429 (47% от общего числа изъятого, — прим. ред.) реализовывалось с нарушением законодательства. После этого было отобрано и исследовано 20 проб детской одежды (из них шесть проб школьной одежды): две не соответствовали обязательным требованиям по показателю «гигроскопичность». Эти чулочно-носочные изделия были произведены в Киргизии и Китае, указали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Продукция из Киргизии, Китая, России и Узбекистана исследовалась на соответствие индексу токсичности, гигроскопичность, воздухопроницаемость, наличие хрома, цинка, метанола, напряженность электростатического поля, массовой доли волокон.
Выяснилось, что на образцах отсутствует полная информация о товаре и изготовителе, размере швейных, трикотажных изделий и материалах изготовления. Среди других нарушений: отсутствие информации о дате изготовления, символов по уходу или инструкции по особенностям ухода, о наименовании и адресе изготовителя. Кроме того, товары реализовывались без оформленной надлежащим образом товаросопроводительной документации. Были выявлены нарушения в порядке хранения и условиях реализации детских изделий. Например, без предоставления покупателям возможности для примерки товара.
По итогам проверок составлено 59 протоколов об административном правонарушении, на текущий момент вынесено 47 постановлений о назначении административного наказания, 11 из них — с конфискацией продукции.
Также принимаются меры по информированию Роспотребнадзора по другим субъектам РФ для принятия административных мер воздействия к изготовителям и поставщикам продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
За 9 месяцев этого года региональное Управление Роспотребнадзора провело 37 проверок в отношении предприятий, реализующих детскую одежду. В том числе школьную форму — джемпера, костюмы, брюки, блузки, юбки, платья. По результатам 28 проверок (76% от общего числа, — прим. ред.) выявлены нарушения.
Обследовано 910 единиц продукции, из которых 429 (47% от общего числа изъятого, — прим. ред.) реализовывалось с нарушением законодательства. После этого было отобрано и исследовано 20 проб детской одежды (из них шесть проб школьной одежды): две не соответствовали обязательным требованиям по показателю «гигроскопичность». Эти чулочно-носочные изделия были произведены в Киргизии и Китае, указали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Продукция из Киргизии, Китая, России и Узбекистана исследовалась на соответствие индексу токсичности, гигроскопичность, воздухопроницаемость, наличие хрома, цинка, метанола, напряженность электростатического поля, массовой доли волокон.
Выяснилось, что на образцах отсутствует полная информация о товаре и изготовителе, размере швейных, трикотажных изделий и материалах изготовления. Среди других нарушений: отсутствие информации о дате изготовления, символов по уходу или инструкции по особенностям ухода, о наименовании и адресе изготовителя. Кроме того, товары реализовывались без оформленной надлежащим образом товаросопроводительной документации. Были выявлены нарушения в порядке хранения и условиях реализации детских изделий. Например, без предоставления покупателям возможности для примерки товара.
По итогам проверок составлено 59 протоколов об административном правонарушении, на текущий момент вынесено 47 постановлений о назначении административного наказания, 11 из них — с конфискацией продукции.
Также принимаются меры по информированию Роспотребнадзора по другим субъектам РФ для принятия административных мер воздействия к изготовителям и поставщикам продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
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