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Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 12 тыс. 130 рублей

УрБК, Москва, 24.10.2019. Госдума 24 октября рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда на 850 руб. до 12 тыс. 130 руб. в месяц, сообщает «Прайм».



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 млн работников. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 850 руб. в центральных и южных районах до 2 тыс. 550 руб. в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.



В документе отмечается, что расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году (к 2019 году) составят 20,9 млрд руб., в том числе работников федеральных государственных учреждений — 5,8 млрд руб. и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений — 15,1 млрд руб. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.



Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании.

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