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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 1,4%

24 октябрь 2019 (09:43)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 1,4% и составило 8,95 тыс. объектов. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Число продающихся пригородных объектов за последние четыре недели увеличилось на 2,5% и составило 730 квартир.

По состоянию на 14 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 551 руб. за кв. м. За месяц показатель снизился на 0,3%.

Средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке составляет 4 месяца.

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