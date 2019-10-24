Новости дня

Возбуждено уголовное дело в отношении двух коммунальных предприятий Каменска-Уральского

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Каменске-Уральском в отношении ООО «ТГК «Стройком» и ООО «Перспектива +» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».



«Компании, в разное время обеспечивавшие тепло- и водоснабжение Каменского городского округа, собирали денежные средства с населения и юридических лиц, после чего не перечисляли их поставщику электроэнергии. В результате Свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» был нанесен ущерб более 34 млн руб.», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» в отношении неустановленного круга лиц из числа руководства компаний.



«ООО «ТГК «Стройком» обеспечивало тепло- и водоснабжение Каменского городского округа до марта 2019 года, накопив долг перед энергетиками в размере 6,3 млн руб. После того, как ООО «ТГК «Стройком» не смогло подтвердить тариф в РЭК, ему на смену пришло ООО «Перспектива +». На сегодня задолженность ООО «Перспектива +» составляет 25,5 млн руб. Директором обоих организаций являлась Елена Устьянцева. Ранее директор аффилированной с Устьянцевой управляющей компании «Стройком» Иван Шестаков был осужден на 3 года условно за растрату средств жителей», — отмечают в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:22</span><br /><strong>Возбуждено уголовное дело в отношении двух коммунальных предприятий Каменска-Уральского</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Каменске-Уральском в отношении ООО «ТГК «Стройком» и ООО «Перспектива +» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090832-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-dvuh-kommunalnyh-predpriyatiy-kamenska-uralskogo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: