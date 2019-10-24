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Возбуждено уголовное дело в отношении двух коммунальных предприятий Каменска-Уральского
24 октябрь 2019 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Каменске-Уральском в отношении ООО «ТГК «Стройком» и ООО «Перспектива +» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
«Компании, в разное время обеспечивавшие тепло- и водоснабжение Каменского городского округа, собирали денежные средства с населения и юридических лиц, после чего не перечисляли их поставщику электроэнергии. В результате Свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» был нанесен ущерб более 34 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» в отношении неустановленного круга лиц из числа руководства компаний.
«ООО «ТГК «Стройком» обеспечивало тепло- и водоснабжение Каменского городского округа до марта 2019 года, накопив долг перед энергетиками в размере 6,3 млн руб. После того, как ООО «ТГК «Стройком» не смогло подтвердить тариф в РЭК, ему на смену пришло ООО «Перспектива +». На сегодня задолженность ООО «Перспектива +» составляет 25,5 млн руб. Директором обоих организаций являлась Елена Устьянцева. Ранее директор аффилированной с Устьянцевой управляющей компании «Стройком» Иван Шестаков был осужден на 3 года условно за растрату средств жителей», — отмечают в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
«Компании, в разное время обеспечивавшие тепло- и водоснабжение Каменского городского округа, собирали денежные средства с населения и юридических лиц, после чего не перечисляли их поставщику электроэнергии. В результате Свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» был нанесен ущерб более 34 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» в отношении неустановленного круга лиц из числа руководства компаний.
«ООО «ТГК «Стройком» обеспечивало тепло- и водоснабжение Каменского городского округа до марта 2019 года, накопив долг перед энергетиками в размере 6,3 млн руб. После того, как ООО «ТГК «Стройком» не смогло подтвердить тариф в РЭК, ему на смену пришло ООО «Перспектива +». На сегодня задолженность ООО «Перспектива +» составляет 25,5 млн руб. Директором обоих организаций являлась Елена Устьянцева. Ранее директор аффилированной с Устьянцевой управляющей компании «Стройком» Иван Шестаков был осужден на 3 года условно за растрату средств жителей», — отмечают в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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