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УБРиР снижает ставки по рефинансированию до 8,5% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по одному из самых востребованных продуктов — рефинансированию. С 21 октября минимальная ставка по продукту будет составлять 8,5% годовых.



Как сообщается на сайте кредитного учреждения, рефинансирование можно оформить на сумму от 100 тыс. до 1,5 млн руб. Сроки погашения составляют от 2 до 7 лет. При этом количество рефинансируемых кредитов не ограничено. Заемщики, получающие зарплату на карту УБРиР, могут подать заявку на оформление продукта, не предоставляя справку о доходах.



Услуга по рефинансированию кредитов сторонних банков стала доступна для клиентов УБРиР с 2017 года. И с каждым годом популярность этого продукта продолжает увеличиваться. Так, с января по август 2019 года выдачи кредитов физическим лицам с целью рефинансирования увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Объединив несколько кредитов в один, можно снизить нагрузку на семейный бюджет за счет увеличения срока или уменьшения ежемесячного платежа, а также упростить обслуживание в банке», — говорится в сообщении.



«При оформлении рефинансирования не учитывается долговая нагрузка по кредитам, которые клиент собирается погасить — в этом ключевое преимущество этого финансового инструмента перед кредитом наличными», — отметила руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

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