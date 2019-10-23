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ММК представил свои разработки на форуме «Открытые инновации-2019» в Сколково

УрБК, Магнитогорск, 23.10.2019. «ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») представляет свои разработки по электронному документообороту и программным роботам RPA на форуме «Открытые инновации-2019».



«В инновационном центре «Сколково» проходит Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации-2019», программа которого в этом году строится на пересечении трех элементов — технологий, экономики и человека», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей ПАО «ММК».



В рамках форума ООО «ММК-Информсервис» представляет свои разработки по системе электронного документооборота «Атач» и программным роботам RPA, десятки которых разработаны силами Центра компетенций RPA и инноваций и уже успешно функционируют в Группе ПАО «ММК», и их количество постоянно растет. В течение трех дней специалисты ООО «ММК-Информсервис» будут демонстрировать свои инновационные разработки.



Отмечается также, что в форуме примет участие около 20 тыс. посетителей из 90 стран, в том числе потенциальные заказчики, заинтересованные вывести систему документооборота на новый качественный уровень, а также внедрить программных роботов в практику.

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