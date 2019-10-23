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В Минздраве допустили возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов в РФ

23 октябрь 2019 (12:28)

УрБК, Москва, 23.10.2019. Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов в РФ, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно, без злоупотреблений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елену Максимкину.

Она отметила, что на начальном этапе ведомство поддерживает продажу безрецептурных препаратов, чтобы отработать технологии и гарантировать пациенту качественный, эффективный, безопасный лекарственный препарат.

«Если эта процедура у нас будет запущена качественно, и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, это следующий этап — будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту», — заявила Елена Максимкина.

Она добавила, что с 1 января 2020 года у россиян появится возможность отследить лекарства при помощи электронных рецептов, а некоторые — на основе маркировки. В планах Минздрава — принятие законопроекта до конца года.

Ранее сообщалось, что Всероссийский союз пациентов направил письмо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой разрешить дистанционную продажу рецептурных лекарств через интернет. В обращении предлагалось наделить Минздрав полномочиями по соответствующему лицензированию аптек.

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