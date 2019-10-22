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В Миассе директор компании избежал уголовной ответственности, погасив долг по зарплате в 8,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.10.2019. В Миассе директор компании избежал уголовной ответственности, погасив долг по зарплате перед сотрудниками в размере 8,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.



Руководитель подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По данным следствия, в течение 1 полугодия 2019 года директор не выплатил заработную плату 150 сотрудникам предприятия.



«Принимая во внимание, что подозреваемый впервые совершил данное преступление и в течении двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела в полном объеме погасил задолженность, следователь прекратил уголовное дело», — говорится в сообщении.

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