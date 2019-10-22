Новости дня

В Челябинске вынесли приговор жителю Казани за хищение более 21 млн рублей по принципу «финансовой пирамиды»

УрБК, Челябинск, 22.10.2019. В Челябинске вынесли приговор жителю Казани за хищение более 21 млн руб. по принципу «финансовой пирамиды». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«В суде установлено, что злоумышленник создал ООО КПК «Рост» и его обособленные подразделения, после чего, не планируя осуществлять какую-либо коммерческую или инвестиционную деятельность, организовал получение денежных средств граждан по договорам займа, исполняя обязательства за счет средств, поступивших от вновь привлеченных граждан», — говорится в сообщении.



Денежные средства граждан привлекались под предлогом увеличения денежных средств, вложенных клиентами в ООО КПК «Рост», которым давались обещания в получении прибыли в размере до 18% в месяц от суммы вложенных денежных средств. Обязательства перед первыми клиентами исполнялись за счет получения денежных средств от новых вкладчиков. С 2014 по 2015 год путем заключения договоров займа злоумышленник привлек денежные средства более 150 жителей региона в размере свыше 21 млн руб.



Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере».



Судом виновный приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:07</span><br /><strong>В Челябинске вынесли приговор жителю Казани за хищение более 21 млн рублей по принципу «финансовой пирамиды»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 22.10.2019. В Челябинске вынесли приговор жителю Казани за хищение более 21 млн руб. по принципу «финансовой пирамиды». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090791-v-chelyabinske-vynesli-prigovor-zhitelyu-kazani-za-hischenie-bolee-21-mln-rubley-po-principu-finansovoy-piramidy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: