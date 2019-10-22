Новости дня
В Челябинске вынесли приговор жителю Казани за хищение более 21 млн рублей по принципу «финансовой пирамиды»
22 октябрь 2019 (17:07)
УрБК, Челябинск, 22.10.2019. В Челябинске вынесли приговор жителю Казани за хищение более 21 млн руб. по принципу «финансовой пирамиды». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«В суде установлено, что злоумышленник создал ООО КПК «Рост» и его обособленные подразделения, после чего, не планируя осуществлять какую-либо коммерческую или инвестиционную деятельность, организовал получение денежных средств граждан по договорам займа, исполняя обязательства за счет средств, поступивших от вновь привлеченных граждан», — говорится в сообщении.
Денежные средства граждан привлекались под предлогом увеличения денежных средств, вложенных клиентами в ООО КПК «Рост», которым давались обещания в получении прибыли в размере до 18% в месяц от суммы вложенных денежных средств. Обязательства перед первыми клиентами исполнялись за счет получения денежных средств от новых вкладчиков. С 2014 по 2015 год путем заключения договоров займа злоумышленник привлек денежные средства более 150 жителей региона в размере свыше 21 млн руб.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере».
Судом виновный приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
«В суде установлено, что злоумышленник создал ООО КПК «Рост» и его обособленные подразделения, после чего, не планируя осуществлять какую-либо коммерческую или инвестиционную деятельность, организовал получение денежных средств граждан по договорам займа, исполняя обязательства за счет средств, поступивших от вновь привлеченных граждан», — говорится в сообщении.
Денежные средства граждан привлекались под предлогом увеличения денежных средств, вложенных клиентами в ООО КПК «Рост», которым давались обещания в получении прибыли в размере до 18% в месяц от суммы вложенных денежных средств. Обязательства перед первыми клиентами исполнялись за счет получения денежных средств от новых вкладчиков. С 2014 по 2015 год путем заключения договоров займа злоумышленник привлек денежные средства более 150 жителей региона в размере свыше 21 млн руб.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере».
Судом виновный приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Создателя «финансовой пирамиды» в Екатеринбурге приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение 83 млн рублей
- В Екатеринбурге осужден директор центра микрозаймов за хищение почти 4 млн рублей
- В Екатеринбурге создатель «финансовой пирамиды» приговорен к 3,5 годам колонии
- В Краснотурьинске создатель «финансовой пирамиды» приговорен к 4 годам лишения свободы
- В Свердловской области вынесен приговор мужчине, похитившему около 5 млн рублей у ОАО «Институт реакторных материалов»