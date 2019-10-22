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Таможенники Екатеринбурга задержали жительницу Узбекистана с 60 кг карнавальных костюмов

22 октябрь 2019 (16:46)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Жительница Узбекистана попыталась увезти из Екатеринбурга в Ташкент почти 60 кг карнавальных костюмов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«С такой тяжелой партией она прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники. В большой коробке женщина везла костюмы к Хэллоуину, маски, парики, накладные бороды и даже игрушечные топоры и ножи», — уточняют в ведомстве.

Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией. Костюмы изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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