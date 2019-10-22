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Жители Екатеринбурга за пять дней сдали в банки более 2 тонн монет
22 октябрь 2019 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 года прошла акция по приему монет от населения. Организатором выступило Уральское ГУ Банка России совместно с кредитными организациями, сообщает пресс-служба регулятора.
«Жители Екатеринбурга охотно несли в банки монету, «осевшую на руках». Более половины сданного ими — монеты мельче одного рубля. Это помогло восполнить предложения недостающих номиналов на Монетной площадке Банка России», — отметил начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.
Цель акции — возвращение в оборот разменной монеты, находящейся на руках у населения, а также пополнение касс банков мелкими номиналами монет. Каждый желающий мог обратиться в офисы банков и бесплатно сдать скопившуюся мелочь или обменять ее на банкноты. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно было получить памятные монеты.
В настоящее время в платежном обороте Российской Федерации находится более 6,6 млрд монет различного номинала. В среднем на каждого жителя страны приходится по 455 монет, в Свердловской области — 656. При этом, как отмечают в Банке России, их основная масса находится на руках у населения.
В акции приняли участие 20 кредитных организаций Екатеринбурга. Они приняли от населения более 630 тыс. монет, чей общий вес превысил 2 тонны. Сумма сданной мелочи — 1,9 млн руб. Самыми популярными монетами, которые копили уральцы, стали 10-копеечная и 10-рублевая, на них пришлось 26% и 25% от общего числа соответственно. Структура количества других монет, поступивших от населения, такова: 1 коп. — 13%, 5 коп., 1 руб., 5 руб. — по 8%, 50 коп. — 7%, 2 руб. — 5%.
«Жители Екатеринбурга охотно несли в банки монету, «осевшую на руках». Более половины сданного ими — монеты мельче одного рубля. Это помогло восполнить предложения недостающих номиналов на Монетной площадке Банка России», — отметил начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.
Цель акции — возвращение в оборот разменной монеты, находящейся на руках у населения, а также пополнение касс банков мелкими номиналами монет. Каждый желающий мог обратиться в офисы банков и бесплатно сдать скопившуюся мелочь или обменять ее на банкноты. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно было получить памятные монеты.
В настоящее время в платежном обороте Российской Федерации находится более 6,6 млрд монет различного номинала. В среднем на каждого жителя страны приходится по 455 монет, в Свердловской области — 656. При этом, как отмечают в Банке России, их основная масса находится на руках у населения.
В акции приняли участие 20 кредитных организаций Екатеринбурга. Они приняли от населения более 630 тыс. монет, чей общий вес превысил 2 тонны. Сумма сданной мелочи — 1,9 млн руб. Самыми популярными монетами, которые копили уральцы, стали 10-копеечная и 10-рублевая, на них пришлось 26% и 25% от общего числа соответственно. Структура количества других монет, поступивших от населения, такова: 1 коп. — 13%, 5 коп., 1 руб., 5 руб. — по 8%, 50 коп. — 7%, 2 руб. — 5%.
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