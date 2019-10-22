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Житель Среднего Урала обвиняется в незаконном обороте немаркированного алкоголя на сумму в 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Каменский районный суд Свердловской области направлено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции на сумму в 1,6 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый приобрел в Екатеринбурге у лиц, осуществляющих оптовую торговлю, немаркированную алкогольную продукцию, которую реализовал в Каменске-Уральском и Каменском районе.



«Согласно экспертизе, наклеенные на боковую поверхность изъятых бутылок федеральные специальные марки изготовлены не производством предприятия «Гознак», а выполнены способом высокой печати», — говорится в сообщении.



Всего сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных действий изъято не менее 7,5 тыс. бутылок алкогольной продукции, оклеенных федеральными специальными марками. При этом минимальная розничная стоимость указанной алкогольной продукции составила свыше 1,6 млн руб.



Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере».



Материалы уголовного дела в отношении лиц, реализовавших обвиняемому указанную алкогольную продукцию, выделены в отдельное производство.

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