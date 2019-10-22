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Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 50%
22 октябрь 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен. Речь идет о росте в 20-25%, а в отдельных случаях и до 50%. В таком случае стоимость одного килограмма гречневой крупы может достигнуть 59 руб. за 1 кг.
О повышении цен на гречневую крупу «Ведомостям» сообщили представители «Ленты» и «Ашана». В сети «Командор» (Восточная Сибирь) заявили о росте цена на 25-50%. Эту информацию подтверждают также отраслевые объединения. Основная причина подорожания гречневой крупы связана с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке якобы образовался дефицит.
Согласно данным Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Напомним, в июне 2016 года из-за низкого урожая 2014-2015 годов розничная цена гречневой крупы достигала 92 руб. за кг. Также дефицит наблюдался в 2010 году.
В 2017 году из-за роста цены фермеры расширили посевные площади, что привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.
Правительство в ноябре 2018 года ликвидировало комиссию по контролю цен и состояния продовольственных рынков. По мнению кабинета министров, вмешательство государства чаще вызывало фиксацию цен на предельных уровнях и исчезновение товаров с полок магазинов, поэтому в последние годы правительственная комиссия фактически не собиралась.
О повышении цен на гречневую крупу «Ведомостям» сообщили представители «Ленты» и «Ашана». В сети «Командор» (Восточная Сибирь) заявили о росте цена на 25-50%. Эту информацию подтверждают также отраслевые объединения. Основная причина подорожания гречневой крупы связана с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке якобы образовался дефицит.
Согласно данным Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Напомним, в июне 2016 года из-за низкого урожая 2014-2015 годов розничная цена гречневой крупы достигала 92 руб. за кг. Также дефицит наблюдался в 2010 году.
В 2017 году из-за роста цены фермеры расширили посевные площади, что привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.
Правительство в ноябре 2018 года ликвидировало комиссию по контролю цен и состояния продовольственных рынков. По мнению кабинета министров, вмешательство государства чаще вызывало фиксацию цен на предельных уровнях и исчезновение товаров с полок магазинов, поэтому в последние годы правительственная комиссия фактически не собиралась.
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