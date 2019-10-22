Новости дня

Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 50%





О повышении цен на гречневую крупу «Ведомостям»



Согласно данным Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Напомним, в июне 2016 года из-за низкого урожая 2014-2015 годов розничная цена гречневой крупы достигала 92 руб. за кг. Также дефицит наблюдался в 2010 году.



В 2017 году из-за роста цены фермеры расширили посевные площади, что привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.



Правительство в ноябре 2018 года ликвидировало комиссию по контролю цен и состояния продовольственных рынков. По мнению кабинета министров, вмешательство государства чаще вызывало фиксацию цен на предельных уровнях и исчезновение товаров с полок магазинов, поэтому в последние годы правительственная комиссия фактически не собиралась. УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен. Речь идет о росте в 20-25%, а в отдельных случаях и до 50%. В таком случае стоимость одного килограмма гречневой крупы может достигнуть 59 руб. за 1 кг.О повышении цен на гречневую крупу «Ведомостям» сообщили представители «Ленты» и «Ашана». В сети «Командор» (Восточная Сибирь) заявили о росте цена на 25-50%. Эту информацию подтверждают также отраслевые объединения. Основная причина подорожания гречневой крупы связана с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке якобы образовался дефицит.Согласно данным Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Напомним, в июне 2016 года из-за низкого урожая 2014-2015 годов розничная цена гречневой крупы достигала 92 руб. за кг. Также дефицит наблюдался в 2010 году.В 2017 году из-за роста цены фермеры расширили посевные площади, что привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.Правительство в ноябре 2018 года ликвидировало комиссию по контролю цен и состояния продовольственных рынков. По мнению кабинета министров, вмешательство государства чаще вызывало фиксацию цен на предельных уровнях и исчезновение товаров с полок магазинов, поэтому в последние годы правительственная комиссия фактически не собиралась.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:05</span><br /><strong>Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 50%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен. Речь идет о росте в 20-25%, а в отдельных случаях и до 50%. В таком случае стоимость одного килограмма гречневой крупы может достигнуть 59 руб. за 1 кг.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090765-rossiyskie-riteylery-poluchili-ot-postavschikov-grechnevoy-krupy-uvedomleniya-o-povyshenii-cen-do-50.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: