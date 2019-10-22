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Сотрудники южноуральского Россельхознадзора вернули более 19 тонн лимонов на территорию Казахстана

УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе растительной продукции из Республики Казахстан в Российскую Федерацию.



Как сообщает пресс-служба ведомства, автотранспортное средство ввозило 19,17 т свежих лимонов из Китайской Народной Республики с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Растительная продукция следовала из Восточно-Казахстанской области в Омск. Нарушение было выявлено при осуществлении документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска КПП «Троицк».



В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.



Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан. Основанием для возврата послужила документарная проверка транспортного средства на КПП «Троицк», в ходе которой сотрудники отдела надзора за обеспечением карантина растений обнаружили недействительный фитосанитарный сертификат (указанная в ФСС продукция не соответствовала фактически перевозимой).

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