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На предприятиях ЕВРАЗа в Свердловской области подвели итоги конкурса на звание лучших молодых руководителей

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе подвели итоги конкурсов на звание лучший молодой руководитель. В соревновании участвовало более 200 сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, 21 человек боролся за победу в финале. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».



«Конкурс традиционно проходил в несколько этапов. Участники проходили интервью с экспертами, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. На протяжении всего конкурса эксперты оценивали деловые и лидерские качества участников. Финалистов торжественно наградили первые лица предприятий, все молодые руководители получат рекомендации по совершенствованию управленческих навыков», — также отмечается в сообщении.



На ЕВРАЗ НТМК лучшим молодым руководителем стал электрик смолопекоксового цеха Григорий Осипов. На комбинате он работает 11 лет. Свой карьерный путь начинал в должности электромонтера, в конкурсе участвовал четвертый раз. Второе место завоевал главный специалист по сопровождению инвестиционных проектов управления организации труда и заработной платы дивизиона «Урал» Кирилл Злобин, третье место — у Евгения Трубина, начальника производственного участка рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК.



На ЕВРАЗ Качканарском ГОКе в конкурсе победил энергетик цеха дробления Никита Исаков. В конкурсе он участвовал впервые. Пришел на комбинат электрослесарем шесть лет назад, затем работал мастером, в апреле назначен энергетиком отделения по обеспечению технического обслуживания и ремонта оборудования. Второе место завоевала ведущий специалист дирекции по снабжению дивизиона Урал Мария Кожевникова, третье — горный мастер экскаваторного цеха рудоуправления Василий Земцов.



«На предприятиях ЕВРАЗа стремятся развивать молодых специалистов. Их креативное мышление и нестандартный подход к решению производственных задач позволят предприятиям развиваться и повышать эффективность. Нам нужны энергичные и грамотные молодые руководители», — рассказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

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