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Распадская угольная компания предприятия ЕВРАЗ получила гран-при III Сибирского экологического форума

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. На III Сибирском экологическом форуме Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) представила «Комплекс инновационного моделирования высокоэффективных технологических процессов очистки шахтных вод с виртуальной экскурсией по очистным сооружениям» и получила главную награду в конкурсе на лучший экспонат.



Как сообщает Управление по связям с общественностью компании, для ознакомления с очистными сооружениями шахты «Усковская» используется технология виртуальной реальности, а для экскурсии по очистным шахты «Распадская» — специальный макет из экологически чистых материалов, демонстрирующий этапы очистки воды, а также 3-D модель на сенсорном экране.



«Инновационная обучающая разработка специалистов управления по охране окружающей среды, центра подготовки кадров и ИТ-дирекции привлекла к стенду Распадской угольной компании много посетителей, в том числе школьников и студентов. Они смогли совершить виртуальную прогулку по очистным сооружениям, ознакомиться с современными технологиями, получить от экологов Распадской ответы на интересующие вопросы», — говорится в сообщении.



Компания в третий раз приняла участие в Сибирском экологическом форуме. Объединение отдельных экспонатов в комплекс и применение VR-технологий позволило преподнести информацию об очистных сооружениях в доступной и интересной форме, максимально вовлечь посетителей за счет эффекта присутствия.



Распадская угольная компания поддерживает региональную платформу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», активно занимается водоохранной и воздухоохранной деятельностью, рекультивацией ранее занятых горными работами земель, экосберегающим обращением с производственными отходами, озеленением территорий, регулярно ведет производственный экологический контроль.



В 2019 году на шахте «Распадская» завершилась масштабная реконструкция очистных сооружений с полным техническим перевооружением, в которую было вложено 163 млн руб. Общие инвестиции ЕВРАЗа в долгосрочную водоохранную программу угольных активов с 2012 по 2020 годы составят порядка 2,1 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:58</span><br /><strong>Распадская угольная компания предприятия ЕВРАЗ получила гран-при III Сибирского экологического форума</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. На III Сибирском экологическом форуме Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) представила «Комплекс инновационного моделирования высокоэффективных технологических процессов очистки шахтных вод с виртуальной экскурсией по очистным сооружениям» и получила главную награду в конкурсе на лучший экспонат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090753-raspadskaya-ugolnaya-kompaniya-predpriyatiya-evraz-poluchila-gran-pri-iii-sibirskogo-ekologicheskogo-foruma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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