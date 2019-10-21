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Распадская угольная компания предприятия ЕВРАЗ получила гран-при III Сибирского экологического форума
21 октябрь 2019 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. На III Сибирском экологическом форуме Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) представила «Комплекс инновационного моделирования высокоэффективных технологических процессов очистки шахтных вод с виртуальной экскурсией по очистным сооружениям» и получила главную награду в конкурсе на лучший экспонат.
Как сообщает Управление по связям с общественностью компании, для ознакомления с очистными сооружениями шахты «Усковская» используется технология виртуальной реальности, а для экскурсии по очистным шахты «Распадская» — специальный макет из экологически чистых материалов, демонстрирующий этапы очистки воды, а также 3-D модель на сенсорном экране.
«Инновационная обучающая разработка специалистов управления по охране окружающей среды, центра подготовки кадров и ИТ-дирекции привлекла к стенду Распадской угольной компании много посетителей, в том числе школьников и студентов. Они смогли совершить виртуальную прогулку по очистным сооружениям, ознакомиться с современными технологиями, получить от экологов Распадской ответы на интересующие вопросы», — говорится в сообщении.
Компания в третий раз приняла участие в Сибирском экологическом форуме. Объединение отдельных экспонатов в комплекс и применение VR-технологий позволило преподнести информацию об очистных сооружениях в доступной и интересной форме, максимально вовлечь посетителей за счет эффекта присутствия.
Распадская угольная компания поддерживает региональную платформу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», активно занимается водоохранной и воздухоохранной деятельностью, рекультивацией ранее занятых горными работами земель, экосберегающим обращением с производственными отходами, озеленением территорий, регулярно ведет производственный экологический контроль.
В 2019 году на шахте «Распадская» завершилась масштабная реконструкция очистных сооружений с полным техническим перевооружением, в которую было вложено 163 млн руб. Общие инвестиции ЕВРАЗа в долгосрочную водоохранную программу угольных активов с 2012 по 2020 годы составят порядка 2,1 млрд руб.
Как сообщает Управление по связям с общественностью компании, для ознакомления с очистными сооружениями шахты «Усковская» используется технология виртуальной реальности, а для экскурсии по очистным шахты «Распадская» — специальный макет из экологически чистых материалов, демонстрирующий этапы очистки воды, а также 3-D модель на сенсорном экране.
«Инновационная обучающая разработка специалистов управления по охране окружающей среды, центра подготовки кадров и ИТ-дирекции привлекла к стенду Распадской угольной компании много посетителей, в том числе школьников и студентов. Они смогли совершить виртуальную прогулку по очистным сооружениям, ознакомиться с современными технологиями, получить от экологов Распадской ответы на интересующие вопросы», — говорится в сообщении.
Компания в третий раз приняла участие в Сибирском экологическом форуме. Объединение отдельных экспонатов в комплекс и применение VR-технологий позволило преподнести информацию об очистных сооружениях в доступной и интересной форме, максимально вовлечь посетителей за счет эффекта присутствия.
Распадская угольная компания поддерживает региональную платформу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», активно занимается водоохранной и воздухоохранной деятельностью, рекультивацией ранее занятых горными работами земель, экосберегающим обращением с производственными отходами, озеленением территорий, регулярно ведет производственный экологический контроль.
В 2019 году на шахте «Распадская» завершилась масштабная реконструкция очистных сооружений с полным техническим перевооружением, в которую было вложено 163 млн руб. Общие инвестиции ЕВРАЗа в долгосрочную водоохранную программу угольных активов с 2012 по 2020 годы составят порядка 2,1 млрд руб.
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