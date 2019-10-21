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В Талице будут судить бывшего врача больницы «Маян» за хищение 23 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян». Он обвиняется в хищении средств учреждения на сумму более 23 млн руб. и легализации похищенных денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По версии следствия, обвиняемый растратил денежные средства учреждения на сумму более 13 млн руб. путем оплаты по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение денежных средств учреждения на сумму более 10 млн руб. путем оплаты счетов, выставленных индивидуальными предпринимателями, которые также фактически не оказывали услуг возглавляемому им учреждению», — комментируют в прокуратуре.



Главврачу предъявлено обвинение по частям 3, 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», а также по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере».



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талицкий районный суд. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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