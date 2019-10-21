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В Талице будут судить бывшего врача больницы «Маян» за хищение 23 млн рублей
21 октябрь 2019 (14:14)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян». Он обвиняется в хищении средств учреждения на сумму более 23 млн руб. и легализации похищенных денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«По версии следствия, обвиняемый растратил денежные средства учреждения на сумму более 13 млн руб. путем оплаты по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение денежных средств учреждения на сумму более 10 млн руб. путем оплаты счетов, выставленных индивидуальными предпринимателями, которые также фактически не оказывали услуг возглавляемому им учреждению», — комментируют в прокуратуре.
Главврачу предъявлено обвинение по частям 3, 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», а также по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере».
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талицкий районный суд. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
«По версии следствия, обвиняемый растратил денежные средства учреждения на сумму более 13 млн руб. путем оплаты по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение денежных средств учреждения на сумму более 10 млн руб. путем оплаты счетов, выставленных индивидуальными предпринимателями, которые также фактически не оказывали услуг возглавляемому им учреждению», — комментируют в прокуратуре.
Главврачу предъявлено обвинение по частям 3, 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», а также по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере».
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талицкий районный суд. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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