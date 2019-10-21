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В Екатеринбурге арестовали мужчину за вооруженное нападение на офис банка «Открытие»

21 октябрь 2019 (11:56)

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Совершивший вооруженное нападение на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге Виталий Дикушин будет содержаться под стражей до 18 декабря 2019 года.

Соответствующее решение накануне принял Кировский районный суд Екатеринбурга. Виталий Дикушин будет находиться в СИЗО до 18 декабря включительно, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Вооруженное нападение на офис банка «Открытие» по улице Малышева, 128 в Екатеринбурге произошло около 12.00 часов 18 октября. В результате нападения, совершенного с применением огнестрельного оружия, погиб один из клиентов кредитного учреждения.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Его расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.

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