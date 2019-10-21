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В Екатеринбурге арестовали мужчину за вооруженное нападение на офис банка «Открытие»
21 октябрь 2019 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Совершивший вооруженное нападение на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге Виталий Дикушин будет содержаться под стражей до 18 декабря 2019 года.
Соответствующее решение накануне принял Кировский районный суд Екатеринбурга. Виталий Дикушин будет находиться в СИЗО до 18 декабря включительно, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Вооруженное нападение на офис банка «Открытие» по улице Малышева, 128 в Екатеринбурге произошло около 12.00 часов 18 октября. В результате нападения, совершенного с применением огнестрельного оружия, погиб один из клиентов кредитного учреждения.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Его расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.
Соответствующее решение накануне принял Кировский районный суд Екатеринбурга. Виталий Дикушин будет находиться в СИЗО до 18 декабря включительно, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Вооруженное нападение на офис банка «Открытие» по улице Малышева, 128 в Екатеринбурге произошло около 12.00 часов 18 октября. В результате нападения, совершенного с применением огнестрельного оружия, погиб один из клиентов кредитного учреждения.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Его расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.
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