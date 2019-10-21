Новости дня

Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия «ледяного дождя»

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия «ледяного дождя» — гололед на дорогах и тротуарах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«В ночь с воскресенья на понедельник — приблизительно в 05.30 в Екатеринбурге прошел дождь при отрицательной температуре воздуха. Следствием этого стала гололедица, которая образовалась на дорогах, тротуарах и во дворах», — говорится в сообщении.



С 06.00 дороги Екатеринбурга посыпают песко-солевой смесью 26 комбинированных дорожных машин (КДМ). Еще 29 единиц техники отправлены на посыпку тротуаров. Сообщается также, что работа будет продолжена до полного устранения гололедных явлений.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:38</span><br /><strong>Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия «ледяного дождя»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия «ледяного дождя» — гололед на дорогах и тротуарах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090733-kommunalnye-sluzhby-ekaterinburga-ustranyayut-posledstviya-ledyanogo-dozhdya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: