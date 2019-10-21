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Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия «ледяного дождя»
21 октябрь 2019 (11:38)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия «ледяного дождя» — гололед на дорогах и тротуарах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«В ночь с воскресенья на понедельник — приблизительно в 05.30 в Екатеринбурге прошел дождь при отрицательной температуре воздуха. Следствием этого стала гололедица, которая образовалась на дорогах, тротуарах и во дворах», — говорится в сообщении.
С 06.00 дороги Екатеринбурга посыпают песко-солевой смесью 26 комбинированных дорожных машин (КДМ). Еще 29 единиц техники отправлены на посыпку тротуаров. Сообщается также, что работа будет продолжена до полного устранения гололедных явлений.
«В ночь с воскресенья на понедельник — приблизительно в 05.30 в Екатеринбурге прошел дождь при отрицательной температуре воздуха. Следствием этого стала гололедица, которая образовалась на дорогах, тротуарах и во дворах», — говорится в сообщении.
С 06.00 дороги Екатеринбурга посыпают песко-солевой смесью 26 комбинированных дорожных машин (КДМ). Еще 29 единиц техники отправлены на посыпку тротуаров. Сообщается также, что работа будет продолжена до полного устранения гололедных явлений.
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