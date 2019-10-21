Новости дня

На ММК в рамках проекта «Притяжение» состоялась встреча с представителями бизнеса Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 21.10.2019. В здании заводоуправления ПАО «ММК» состоялась встреча руководства проекта «Притяжение» с представителями малого и среднего бизнеса Магнитогорска. Там обсуждались возможные формы участия предпринимателей города в реализации проекта по созданию в юго-западной части Магнитки многофункционального парка.



Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», представители предпринимательского сообщества рассказали о том, какие проекты они могли бы реализовать на территории парка «Притяжение». Среди озвученных ими направлений — организация общественного питания, строительство семейного ресурсного центра и парка аттракционов, экологические проекты и организация массовых мероприятий. Идеи бизнес-сообщества изучали аналитики компании «Strategy Partners Group» — организации, которая занимается разработкой стратегии реализации проекта «Притяжение» и созданием его финансовой модели.



«Как пояснил директор ООО «Территория Притяжение» Руслан Новицкий, встреча носила ознакомительный характер. По его словам, задача состоит в том, чтобы привлечь в этот проект как можно больше людей, чтобы с их помощью сделать парк привлекательным, развивать его общими усилиями», — говорится в сообщении.



Кроме того, в начале ноября планируется провести очередную презентацию парка «Притяжение», на которой генеральный проектировщик, немецкая фирма «Обермайер», представит архитектурные решения основных зданий проекта, дизайн-проект самого парка, пешеходных и велодорожек. Планируется, что окончательное дизайн-решение получит озеро и всё, что будет связано с водоёмом.



Проект «Притяжение» реализуется в Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Он ориентирован на создание в городе металлургов комфортной городской среды качественно нового уровня. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.



Этот масштабный проект предоставляет бизнесу хорошие возможности зарабатывать на трафике, продавая сопутствующие товары и оказывая различные услуги. Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов — клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн. Пространство парка планируется коммерциализировать за счет размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. км.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:48</span><br /><strong>На ММК в рамках проекта «Притяжение» состоялась встреча с представителями бизнеса Магнитогорска</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 21.10.2019. В здании заводоуправления ПАО «ММК» состоялась встреча руководства проекта «Притяжение» с представителями малого и среднего бизнеса Магнитогорска. Там обсуждались возможные формы участия предпринимателей города в реализации проекта по созданию в юго-западной части Магнитки многофункционального парка. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090730-na-mmk-v-ramkah-proekta-prityazhenie-sostoyalas-vstrecha-s-predstavitelyami-biznesa-magnitogorska.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: