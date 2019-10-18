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Жителя Челябинской области подозревают в хищении запчастей башенных кранов на сумму 900 тыс. рублей
18 октябрь 2019 (17:50)
УрБК, Челябинск, 18.10.2019. В Челябинске оперуполномоченные отдела уголовного розыска Курчатовского отдела полиции задержали подозреваемого в хищении запчастей башенных кранов общей стоимостью около 900 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Челябинской области.
«Ранее в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» обратился сотрудник производственной базы, который сообщил о хищении. Полицейскими установлено, что злоумышленник, воспользовавшись заранее подготовленными подручными средствами, взломал ограждения производственной базы и незаконно проник на ее территорию. После этого он совершил хищение металлических запчастей и скрылся с места преступления на грузовом автомобиле. Похищенное имущество подозреваемый сдал в ближайший пункт приема металлолома», — комментируют в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Ранее в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» обратился сотрудник производственной базы, который сообщил о хищении. Полицейскими установлено, что злоумышленник, воспользовавшись заранее подготовленными подручными средствами, взломал ограждения производственной базы и незаконно проник на ее территорию. После этого он совершил хищение металлических запчастей и скрылся с места преступления на грузовом автомобиле. Похищенное имущество подозреваемый сдал в ближайший пункт приема металлолома», — комментируют в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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