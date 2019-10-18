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Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год подорожали на 5%

18 октябрь 2019 (17:37)

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. С сентября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».

Однокомнатные квартиры подорожали на 5,7%, двухкомнатные — на 4,4%, трехкомнатные — на 4,8%.

«Наибольший рост цен за последний год зафиксирован в районах Уралмаш (плюс 8,7%), Старая Сортировка (плюс 7%), Автовокзал (плюс 6,8%). Меньше всего цены выросли в районах Втузгородок (плюс 0,4%), Широкая речка (плюс 2,5%), Уктус (плюс 2,6%)», — говорится в исследовании.

С начала года средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 1,9%.

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