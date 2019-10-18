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В Екатеринбурге закроют движение между тремя домами на улице Новгородцевой
18 октябрь 2019 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проездам между домами на ул. Новгородцевой в связи с проведением работ по строительству тепловой сети. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Перекрытия пройдут в 2 этапа: с 22 октября по 12 ноября 2019 по проезду между домами № 13б и № 17 на ул. Новгородцевой и с 12 ноября по 26 декабря 2019 по проезду между домами № 13б и № 11 на ул. Новгородцевой.
Перекрытия пройдут в 2 этапа: с 22 октября по 12 ноября 2019 по проезду между домами № 13б и № 17 на ул. Новгородцевой и с 12 ноября по 26 декабря 2019 по проезду между домами № 13б и № 11 на ул. Новгородцевой.
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