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В Екатеринбурге закроют движение между тремя домами на улице Новгородцевой

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проездам между домами на ул. Новгородцевой в связи с проведением работ по строительству тепловой сети. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия пройдут в 2 этапа: с 22 октября по 12 ноября 2019 по проезду между домами № 13б и № 17 на ул. Новгородцевой и с 12 ноября по 26 декабря 2019 по проезду между домами № 13б и № 11 на ул. Новгородцевой.

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