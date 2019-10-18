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Свердловский Росреестр принял рекордное количество электронных заявлений
18 октябрь 2019 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Управление Росреестра по Свердловской области в III квартале 2019 года приняло 63 тыс. 561 заявление в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 5% больше, чем во II квартале (60 тыс. 466).
По сообщению Управления Росреестра по Свердловской области, это рекордный квартальный показатель. Всего с начала года получено более 172 тыс. обращений онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем электронных заявлений увеличился в 2,4 раза.
«С января по сентябрь мы получили больше заявлений в электронном виде, чем за весь прошлый год. В среднем ежемесячно в Управление поступает порядка 19 тыс. обращений онлайн. Популярность электронных услуг обусловлена удобством подачи документов и сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий, и возможностью получения услуг из любой точки России», — сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.
Доля полученных обращений в электронном виде от физических лиц составила 56%. Количество поступивших заверенных документов с недвижимостью от нотариусов увеличилось в 70 раз. От органов государственной власти в Росреестр 95% заявлений поступает в электронном виде.
По сообщению Управления Росреестра по Свердловской области, это рекордный квартальный показатель. Всего с начала года получено более 172 тыс. обращений онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем электронных заявлений увеличился в 2,4 раза.
«С января по сентябрь мы получили больше заявлений в электронном виде, чем за весь прошлый год. В среднем ежемесячно в Управление поступает порядка 19 тыс. обращений онлайн. Популярность электронных услуг обусловлена удобством подачи документов и сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий, и возможностью получения услуг из любой точки России», — сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.
Доля полученных обращений в электронном виде от физических лиц составила 56%. Количество поступивших заверенных документов с недвижимостью от нотариусов увеличилось в 70 раз. От органов государственной власти в Росреестр 95% заявлений поступает в электронном виде.
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