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Долг подразделения Минобороны перед свердловскими энергетиками превысил 200 млн рублей
17 октябрь 2019 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Долг «Центрального жилищно-коммунального управления» («ЦЖКУ») Министерства обороны РФ за электроэнергию и тепло перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 204 млн руб. По сравнению с 1 октября 2018 года он вырос на 85 млн руб., сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.
В декабре 2018 года Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в адрес «ЦЖКУ» уведомление об ограничении поставки горячей воды. После этого коммунальное предприятие Минобороны произвело несколько платежей, однако весной 2019 года ситуация вернулась на прежний уровень.
С начала года «ЦЖКУ» не оплатило услуги теплоснабжения в 32-м военном городке Екатеринбурга. При этом коммунальное предприятие Минобороны выставляет квитанции и собирает плату за энергоресурсы с жителей подведомственных домов.
«ЦЖКУ» имеет возможность уклоняться от оплаты благодаря особому статусу «неотключаемых» объектов. Только в 2019 году за несвоевременное исполнение обязательств «ЦЖКУ» по оплате энергоресурсов федеральным бюджетом по решениям судов выплачено неустойки на 16 млн руб. и судебных издержек на 2,2 млн руб.» — также говорится в сообщении.
Энергетики уже обратились в суд с исками о понуждении к заключению договоров. Уже есть одно судебное решение в их пользу.
В декабре 2018 года Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в адрес «ЦЖКУ» уведомление об ограничении поставки горячей воды. После этого коммунальное предприятие Минобороны произвело несколько платежей, однако весной 2019 года ситуация вернулась на прежний уровень.
С начала года «ЦЖКУ» не оплатило услуги теплоснабжения в 32-м военном городке Екатеринбурга. При этом коммунальное предприятие Минобороны выставляет квитанции и собирает плату за энергоресурсы с жителей подведомственных домов.
«ЦЖКУ» имеет возможность уклоняться от оплаты благодаря особому статусу «неотключаемых» объектов. Только в 2019 году за несвоевременное исполнение обязательств «ЦЖКУ» по оплате энергоресурсов федеральным бюджетом по решениям судов выплачено неустойки на 16 млн руб. и судебных издержек на 2,2 млн руб.» — также говорится в сообщении.
Энергетики уже обратились в суд с исками о понуждении к заключению договоров. Уже есть одно судебное решение в их пользу.
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