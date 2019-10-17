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В Свердловской области наименьший показатель долговой нагрузки вырос на 1,39%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге наименьшего показателя долговой нагрузки. За полгода он вырос на 1,39%, составив 23,6% против 22,21% на 1 апреля 2019 года.



Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была зафиксирована в Пермском крае (+3,08%), Кировской области (+2,8%) и Республике Коми (+2,72%). В свою очередь, согласно материалам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наименьшие темпы роста ПДН были отмечены в Приморском крае (+0,42%), Республике Хакассия (+0,65%) и Хабаровском крае (+0,71%).



При этом необходимо отметить, что за это время среднее значение данного показателя выросло абсолютно во всех регионах РФ. Наибольшая закредитованность населения была выявлена в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях. В то же время наименьший уровень ПДН был отмечен у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%) и Москвы (22,21%).



Что касается России в целом, то за последние полгода этот показатель заемщиков продемонстрировал небольшой рост — на 1,64 процентных пункта. Таким образом, по состоянию на 01.10.2019 года ПДН составил 24,63% (на 01.04.2019 года — 22,99%).

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