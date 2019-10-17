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Правительство РФ передает стадион «Екатеринбург Арена» в собственность Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Правительство РФ распорядилось безвозмездно передать стадион «Екатеринбург Арена» в собственность Свердловской области. Соответствующее распоряжение за подписью главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.



Из документа следует, что кроме «Екатеринбург Арены» в собственность Свердловской области переходят служебные, инфраструктурные и технические сооружения объекта — КПП, входные группы, водопровод, подстанции, сети связи.



Отдельно в постановлении оговаривается обязательство правительства Свердловской области соблюдать требования по охране объектов культурного наследия «Екатеринбург Арены». Все процедуры по передаче стадиона должны быть завершены к началу 2020 года, говорится в документе.



Стадион «Екатеринбург Арена» перешел в федеральную собственность после реконструкции перед матчами Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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