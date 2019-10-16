Новости дня
В Минфине назвали рефинансирование кредитов финансовой пирамидой
16 октябрь 2019 (18:00)
УрБК, Москва, 16.10.2019. Замминистра финансов Алексей Моисеев считает рефинансирование кредитов населения финансовой пирамидой, передает ТАСС.
«Что такое перекредитование? Перекредитование — это пирамида. Потому что люди перекредитовываются еще на накопленные проценты», — сказал А. Моисеев.
По его мнению, рано или поздно перекредитование приведет к банкротству клиента банка.
Перекредитование или рефинансирование представляет собой выдачу нового займа для полного или частичного погашения уже имеющейся кредитной задолженности.
«Что такое перекредитование? Перекредитование — это пирамида. Потому что люди перекредитовываются еще на накопленные проценты», — сказал А. Моисеев.
По его мнению, рано или поздно перекредитование приведет к банкротству клиента банка.
Перекредитование или рефинансирование представляет собой выдачу нового займа для полного или частичного погашения уже имеющейся кредитной задолженности.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Только 3% жителей УрФО пользовались рефинансированием кредита
- НАФИ: только 3% жителей УрФО пользовались рефинансированием кредита
- ОАО «Связь-Банк» повысило ставки по кредитам на 4-6%
- МУГИСО: погашение кредита «Екатеринбург-ЭКСПО» — проблема акционеров проекта, а не государства
- ОАО «Банк «Открытие» запускает в филиалах программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса