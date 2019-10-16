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В Минфине назвали рефинансирование кредитов финансовой пирамидой

УрБК, Москва, 16.10.2019. Замминистра финансов Алексей Моисеев считает рефинансирование кредитов населения финансовой пирамидой, передает ТАСС.



«Что такое перекредитование? Перекредитование — это пирамида. Потому что люди перекредитовываются еще на накопленные проценты», — сказал А. Моисеев.



По его мнению, рано или поздно перекредитование приведет к банкротству клиента банка.



Перекредитование или рефинансирование представляет собой выдачу нового займа для полного или частичного погашения уже имеющейся кредитной задолженности.

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