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В Екатеринбург на Всемирный день городов приедут представители более 40 стран

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Представители более 40 стран мира подтвердили участие в мероприятиях Всемирного дня городов ООН-Хабитат, который пройдет в Екатеринбурге 31 октября 2019 года. Об этом сообщается на официальном портале администрации муниципалитета.



Согласно последним официальным данным, в Екатеринбург приедут гости из большинства стран СНГ, а также государств, расположенных на всех континентах мира.



Российскую Федерацию будут представлять руководители и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска, Красноярска, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Пензы и других городов. К участию в мероприятиях Всемирного дня городов приглашены представители управленческих округов Свердловской области и главы муниципалитетов региона.



Также день городов в Екатеринбурге посетят глава ООН-Хабитат, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Маймуна Шариф, а также члены правительств Китая, Венесуэлы и Мексики.



Напомним, год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в штаб-квартире ООН презентацию достижений региона, что повлияло на принятие решения о проведении в уральской столице Всемирного дня городов.



«Первым российским городом, выбранным для проведения Всемирного дня городов, стал Екатеринбург. Уверен, что город оправдает доверие руководства ООН, правительства Российской Федерации и на высоком уровне проведет глобальное международное мероприятие», — подчеркнул глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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