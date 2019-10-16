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Председатель думы Сысертского городского округа не смог вернуть себе мандат через суд

16 октябрь 2019 (15:08)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Свердловский областной суд досрочно лишил председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он не указал в справках сведения о некоторых банковских счетах, наличии в собственности недвижимости, а также об имуществе жены за 2017 год.

После прокурорской проверки информация была направлена областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Там подтвердили факт нарушения требований антикоррупционного законодательства. Далее вопрос о лишении Александра Карамышева полномочий был передан депутатам думы Сысертского ГО. Однако народные избранники проголосовали против ухода председателя из представительного органа.

В июле 2019 года Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о лишении полномочий. Не согласившись с решением районного суда, Александр Карамышев обжаловал его в апелляционном порядке.

Сегодня, 16 октября 2019 года, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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