Новости дня
Председатель думы Сысертского городского округа не смог вернуть себе мандат через суд
16 октябрь 2019 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Свердловский областной суд досрочно лишил председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева полномочий.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он не указал в справках сведения о некоторых банковских счетах, наличии в собственности недвижимости, а также об имуществе жены за 2017 год.
После прокурорской проверки информация была направлена областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Там подтвердили факт нарушения требований антикоррупционного законодательства. Далее вопрос о лишении Александра Карамышева полномочий был передан депутатам думы Сысертского ГО. Однако народные избранники проголосовали против ухода председателя из представительного органа.
В июле 2019 года Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о лишении полномочий. Не согласившись с решением районного суда, Александр Карамышев обжаловал его в апелляционном порядке.
Сегодня, 16 октября 2019 года, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он не указал в справках сведения о некоторых банковских счетах, наличии в собственности недвижимости, а также об имуществе жены за 2017 год.
После прокурорской проверки информация была направлена областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Там подтвердили факт нарушения требований антикоррупционного законодательства. Далее вопрос о лишении Александра Карамышева полномочий был передан депутатам думы Сысертского ГО. Однако народные избранники проголосовали против ухода председателя из представительного органа.
В июле 2019 года Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о лишении полномочий. Не согласившись с решением районного суда, Александр Карамышев обжаловал его в апелляционном порядке.
Сегодня, 16 октября 2019 года, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутата гордумы Слободо-Туринского сельского поселения лишили мандата за недостоверные сведения о доходах
- Депутата гордумы Среднеуральска лишили мандата из-за недостоверных сведений об имуществе
- Председателя Асбестовской городской думы лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах и расходах
- Председателя думы Сысертского ГО лишили полномочий за сокрытие имущества
- Полномочия двух депутатов думы Горноуральского городского округа прекращены досрочно за нарушение антикоррупционного законодательства