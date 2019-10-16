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Председатель думы Сысертского городского округа не смог вернуть себе мандат через суд

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Свердловский областной суд досрочно лишил председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева полномочий.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он не указал в справках сведения о некоторых банковских счетах, наличии в собственности недвижимости, а также об имуществе жены за 2017 год.



После прокурорской проверки информация была направлена областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Там подтвердили факт нарушения требований антикоррупционного законодательства. Далее вопрос о лишении Александра Карамышева полномочий был передан депутатам думы Сысертского ГО. Однако народные избранники проголосовали против ухода председателя из представительного органа.



В июле 2019 года Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о лишении полномочий. Не согласившись с решением районного суда, Александр Карамышев обжаловал его в апелляционном порядке.



Сегодня, 16 октября 2019 года, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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