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Поголовье птиц в хозяйствах Свердловской области за год сократилось на 2,2%
16 октябрь 2019 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. По состоянию на 1 октября поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах Среднего Урала составляет 263,3 тыс. голов. За год показатель сократился на 0,3%, сообщает Свердловскстат.
Поголовье овц и коз на Среднем Урале за год снизилось на 1,1% (до 64,9 тыс. голов), птиц — на 2,2% (до 13,4 млн голов). Поголовье свиней выросло на 6,3% (до 365 тыс. голов).
Поголовье овц и коз на Среднем Урале за год снизилось на 1,1% (до 64,9 тыс. голов), птиц — на 2,2% (до 13,4 млн голов). Поголовье свиней выросло на 6,3% (до 365 тыс. голов).
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