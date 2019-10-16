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В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»

УрБК, Москва, 16.10.2019. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах («банковский роуминг»). Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.



«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Авторы документа отмечают, что принятие закона устранит существующую в настоящее время межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг.



Разработчики приводят результаты исследования, которое провела Федеральная антимонопольная служба совместно с Минфином и Центробанком. Оказалось, что переводы между банковскими счетами и картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка. При этом переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

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