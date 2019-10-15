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Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%

15 октябрь 2019 (18:03)

Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на исследование Росстата.

«Сохраняется тренд на повышение годовых темпов роста цен на молоко и молочные продукты (включая сливочное масло), связанный в основном с давлением со стороны издержек, поддержанным ростом мировых цен на сухое молоко и снижением поставок сырья из Беларуси», — говорится в бюллетене «Динамика потребительских цен», который подготовил ЦБ.

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