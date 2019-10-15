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Около 25 млн россиян причастны к «теневому» рынку труда

УрБК, Москва, 15.10.2019. Около 25 млн россиян (32,5% жителей) в той или иной форме причастны к «теневому» рынку труда. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).



Одни трудятся на основной работе без официального оформления, другие заключили трудовой договор с работодателем, но получают часть зарплаты в «конверте» по обоюдному соглашению, третьи подрабатывают дополнительно к своей основной занятости, не оформляя при этом трудовых отношений.



«В целом за последние два года фиксируется снижение вовлеченности населения в «теневую» экономику», — полагает директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.



По данным опроса, «теневая» занятость сократилась за счет официально оформленных и неоформленных подработок. В 2017 году 45,3% занятого населения признались социологам, что подрабатывают, а в 2019 году об этом заявили только 27,6%.



На рынке труда наметился также тренд официально оформляемой дополнительной занятости. В 2017 году 59,7% подрабатывающих рассказали социологам, что официально не оформляли свои подработки. В 2019 году такой ответ дали только 50,7%. Снижение на 9% не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определенных тенденциях на рынке.



Социологи РАНХиГС также выявили, что россиян, для которых неоформленная занятость является основным источником дохода, не становится меньше. В 2013 году 11,9% занятого населения работали полностью «в тени», в 2017 году — 13,6%, в 2019 году — 13,1%.



Растет число граждан, приветствующих факт оплаты «из рук в руки». В 2017 году чуть более половины опрошенных (50,8%) положительно отнеслись к выполнению различных работ и услуг (строительных, ремонтных, репетиторских) с получением за них наличной оплаты, минуя кассу. Но в 2019 году уже 72,9% россиян приветствует оплату за работы или услуги «из рук в руки».



В опросе приняли участие 1 тыс. 215 человек из 27 субъектов РФ, занятых на предприятиях различных форм собственности.

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