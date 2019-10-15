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На Всемирный день городов в Екатеринбурге приглашены руководители 13 городов-миллионников
15 октябрь 2019 (15:30)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил представителей пяти управленческих округов Свердловской области, глав всех городов региона (более 60 адресатов), руководителей 13 городов-миллионников и ректоров более десяти вузов на Всемирный день городов ООН-Хабитат. Об этом сообщается на официальном портале города.
«Нам важно провести международное мероприятие на высоком уровне, чтобы достойно презентовать столицу Урала. Все это в копилку проведения в 2020 году в Екатеринбурге 100+ Forum Russia в новом формате «строительного Иннопрома». Уверен, что город оправдает доверие руководства ООН, правительства РФ и на высоком уровне проведёт глобальное международное мероприятие», — отметил Александр Высокинский.
Мировой форум пройдет в уральской столице параллельно с 100+ Forum Russia 30-31 октября 2019 года. В нем примут участие главы городов и регионов иностранных государств, руководители международных организаций и структурных подразделений ООН. Общая тема Всемирного дня городов — «Лучший город — лучшая жизнь», а подтема — «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».
Всего на международном мероприятии ожидается около 30 спикеров и 500 участников. Среди них — представители из России, Азербайджана, Германии, Малайзии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии, Австралии и других стран. Активное участие в праздновании Всемирного дня городов принимает Китайская народная республика, делегация которой представит экспозицию лучших строительных проектов Китая, а также объекты, соответствующие целям устойчивого развития ООН.
Также в рамках выставочной экспозиции ООН-Хабитат презентует участникам мероприятия Мировой урбанистический форум, который пройдёт в Абу-Даби в феврале 2020 года. Предполагается, что Екатеринбург будет претендовать на право проведения Urban Forum в 2024 году.
Официально Екатеринбург как город, принимающий Всемирный день городов, объявлен в мае 2019 года главой ООН-Хабитат — заместителем генерального секретаря Маймунах Мохд Шариф на первой Ассамблее организации в Найроби (Кения).
«Нам важно провести международное мероприятие на высоком уровне, чтобы достойно презентовать столицу Урала. Все это в копилку проведения в 2020 году в Екатеринбурге 100+ Forum Russia в новом формате «строительного Иннопрома». Уверен, что город оправдает доверие руководства ООН, правительства РФ и на высоком уровне проведёт глобальное международное мероприятие», — отметил Александр Высокинский.
Мировой форум пройдет в уральской столице параллельно с 100+ Forum Russia 30-31 октября 2019 года. В нем примут участие главы городов и регионов иностранных государств, руководители международных организаций и структурных подразделений ООН. Общая тема Всемирного дня городов — «Лучший город — лучшая жизнь», а подтема — «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».
Всего на международном мероприятии ожидается около 30 спикеров и 500 участников. Среди них — представители из России, Азербайджана, Германии, Малайзии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии, Австралии и других стран. Активное участие в праздновании Всемирного дня городов принимает Китайская народная республика, делегация которой представит экспозицию лучших строительных проектов Китая, а также объекты, соответствующие целям устойчивого развития ООН.
Также в рамках выставочной экспозиции ООН-Хабитат презентует участникам мероприятия Мировой урбанистический форум, который пройдёт в Абу-Даби в феврале 2020 года. Предполагается, что Екатеринбург будет претендовать на право проведения Urban Forum в 2024 году.
Официально Екатеринбург как город, принимающий Всемирный день городов, объявлен в мае 2019 года главой ООН-Хабитат — заместителем генерального секретаря Маймунах Мохд Шариф на первой Ассамблее организации в Найроби (Кения).
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