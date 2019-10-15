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ЦБ получил почти 500 обращений о восстановлении деловой репутации от должностных лиц и крупных акционеров

УрБК, Москва, 15.10.2019. С 28 января 2018 года Банк России рассмотрел 485 обращений должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций о восстановлении деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«За это время комиссия ЦБ удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют). В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 октября находилось 33 жалобы. Оставлены без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям 74 жалобы. При этом одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации», — говорится в сообщении.



Всего на 1 октября 2019 года в базу данных внесены сведения о 5 тыс. 606 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1 тыс. 869 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.



«По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если им представлены доказательства непричастности к совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных», — сообщили в ЦБ.

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