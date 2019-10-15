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Екатеринбург стал общероссийским примером достижения общественного консенсуса

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Результаты общегородского опроса по выбору места под строительство кафедрального собора святой Екатерины превзошли прогнозы по явке жителей на участки. Это говорит о том, что Екатеринбург задает тон политическим традициям, а высокая общественная активность ставит его в один ряд с крупными городами мира. Федеральные эксперты указали, что Екатеринбург стал примером нового демократичного способа консолидации общества.



Екатеринбург остается одним из крупнейших политических и деловых центров Российский Федерации. Это показали итоги состоявшегося 13 октября опроса по выбору места для строительства собора святой Екатерины. По его итогам из Москвы поступило много экспертных оценок насчет формата, причин, целей, задач и результатов.



Большая часть действующих политиков и политологов указала, что Екатеринбург выработал уникальный для России механизм демократического разрешения громких общественно-значимых споров. Что эта практика может стать примером для субъектов, ее следует анализировать органам власти и общественникам и с учетом региональных особенностей использовать в условиях гражданской активности и растущих запросов общества.



В состоявшемся 13 октября опросе приняли участие 97 тыс. 472 человека или 2,6% от общего числа избирателей Екатеринбурга. За площадку на ул. Горького, 17 проголосовало 56 тыс. 8 человек (57,66% от участников опроса). За площадку за Макаровским мостом — 38 тыс. 361 человек (39,49%). 2 тыс. 774 опросных листа были испорчены (2,85%).



Это стало неожиданностью: опытные организаторы выборных кампаний давали куда более скромные прогнозы по явке — не более 30 тыс. человек. Достигнутый благодаря усилию властей города и активных жителей результат отметили также в Кремле.



Внушительные для первого опыта такого рода результаты поразили не только представителей государственной власти, но и представителей церкви. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что высокая явка на опросе в Екатеринбурге стала неожиданностью для властей.



«Мы предполагали, что будет достаточно много людей, но для всех, и даже для руководителей нашей области, нашего города — тех, кто занимался этим, это явилось большой неожиданностью, потому что практически сто тысяч человек пришли на голосование», — сказал архиерей после литургии в храме «Большой Златоуст» 14 октября.



Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов также обратил внимание на высокую активность жителей Екатеринбурга. А также консолидирующий эффект, который дал опрос, как первый опыт такой формы гражданского волеизъявления.



«Я рад, что жители уральской столицы использовали эту возможность. Явка на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди. Уверен, что этот уникальный опыт будет предметом самого пристального изучения», — отметил полпред.



В полпредстве подчеркнули, что опрос наглядно показал: самую сложную проблему можно решить мирно и цивилизованно, без столкновений и конфликтов.



На это же указал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ставший одним из авторов нового формата. По его словам, городские власти будут совершенствовать механизм, который стал эффективным и легитимным инструментарием.



«В целом мы написали новую историю города. Написали ее вместе с горожанами», — указал Александр Высокинский.



Судя по всему, такая форма легитимного сбора мнений населения и его консолидации претендует на статус отдельного инструментария, который еще предстоит научно обосновать и использовать в политической практике.

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