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В Счетной палате РФ раскритиковали основные показатели реформы мусорной отрасли как неэффективные

Основные показатели реформы мусорной отрасли сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (госпрограмма «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»), опубликованном на сайте Счетной палаты.



Аудиторы отмечают, что в госпрограмме не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем.



В ведомстве считают, что по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке.



При этом в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 млрд 321,8 млн руб. (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») возвращены в резервный фонд правительства РФ.



«Таким образом, при отсутствии обоснованности планируемых к получению результатов и их достаточности для достижения цели и показателей; мероприятий, учитывающих приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами, высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления», — считают в ведомстве.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:11</span><br /><strong>В Счетной палате РФ раскритиковали основные показатели реформы мусорной отрасли как неэффективные</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Основные показатели реформы мусорной отрасли сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (госпрограмма «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»), опубликованном на сайте Счетной палаты.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090601-v-schetnoy-palate-rf-raskritikovali-osnovnye-pokazateli-reformy-musornoy-otrasli-kak-neeffektivnye.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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