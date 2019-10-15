Новости дня
В Свердловской области ликвидированы пять несанкционированных свалок
15 октябрь 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Свердловской области в районе села Николо-Павловское Горноуральского городского округа обнаружено пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«На земельных участках, арендованных ООО «Тура-Лес», в нарушение требований лесного законодательства было допущено пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов общей площадью 237 кв. м. и объемом 123,5 куб. м.», — говорится в сообщении.
Кушвинский городской суд обязал арендатора устранить допущенные неизвестными лицами нарушения закона. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Лесные участки полностью очищены от твердых коммунальных и строительных отходов. Количество вывезенных отходов составило 90 т.
«На земельных участках, арендованных ООО «Тура-Лес», в нарушение требований лесного законодательства было допущено пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов общей площадью 237 кв. м. и объемом 123,5 куб. м.», — говорится в сообщении.
Кушвинский городской суд обязал арендатора устранить допущенные неизвестными лицами нарушения закона. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Лесные участки полностью очищены от твердых коммунальных и строительных отходов. Количество вывезенных отходов составило 90 т.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Ревде суд обязал горадминистрацию ликвидировать свалки бытовых отходов
- Прокуратура добивается ликвидации несанкционированных свалок на дороге Тавда — Тюмень
- За 2014 год в Екатеринбурге было ликвидировано 900 несанкционированных свалок
- С начала года в Екатеринбурге было ликвидировано почти 260 несанкционированных свалок
- На территории ГО Ревда выявлено 13 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов