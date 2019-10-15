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В Свердловской области ликвидированы пять несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Свердловской области в районе села Николо-Павловское Горноуральского городского округа обнаружено пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«На земельных участках, арендованных ООО «Тура-Лес», в нарушение требований лесного законодательства было допущено пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов общей площадью 237 кв. м. и объемом 123,5 куб. м.», — говорится в сообщении.



Кушвинский городской суд обязал арендатора устранить допущенные неизвестными лицами нарушения закона. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Лесные участки полностью очищены от твердых коммунальных и строительных отходов. Количество вывезенных отходов составило 90 т.

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