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Минфин предложил снизить профицит бюджета РФ в текущем году до 1,4%

14 октябрь 2019 (17:01)

УрБК, Москва, 14.10.2019. Минфин подготовил поправки к закону о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, которые предполагают снижение профицита бюджета по итогам текущего года с 1,7% до 1,4% ВВП. Соответствующий документ опубликована на портале проектов нормативных актов.

По прогнозу ведомства, доходы федерального бюджета по итогам года составят 19,97 трлн руб. против прогнозируемых ранее 20,174 трлн руб. Расходы вырастут с 18,293 трлн до 18,489 трлн руб.

По данным Минфина, за девять месяцев 2019 года профицит федерального бюджета составил 3,8% ВВП.

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